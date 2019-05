In arrivo il maltempo, domani allerta gialla in Calabria

Ancora maltempo in arrivo sull'Italia: una perturbazione posizionata tra il Mediterraneo occidentale e il nord Africa portera' piogge sulle regioni del centro nord e venti forti su quelle meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un'allerta meteo che prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e vento, sulla Sardegna e successivamente su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Per domani sono previsti invece venti di burrasca sulla Sicilia, in estensione alla Calabria. Il Dipartimento ha anche valutato per domani un'allerta gialla per rischio idrogeologico su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Sabato, 25 Maggio 2019