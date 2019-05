Consiglio Regionale, il Presidente incontra Festicini

Il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, On.Nicola Irto, ha ricevuto questa mattina a palazzo Tommaso Campanella il Presidente dell'Istituto Nazionale Azzurro Cav. Lorenzo Festicini accompagnato dal responsabile dell'equipe medica I.N.A. Dott. Antonello Faraone, dal Segretario Nazionale Salvatore Presentino, dal Direttore Artistico Alessandra Piccirilli, dal responsabile alle comunicazioni Ercole Sansalone, e dai Membri del Comitato Scientifico, Dott. Giuseppe Tassone e Dott. Paolo Borrello. Un incontro programmato in occasione dell'ultima missione umanitaria in campo medico che ha visto il nome della Calabria in particolare quello di Reggio Calabria elevato a livello internazionali per meriti umanitari. Nel corso del cordiale colloquio, Irto e Festicini, si sono soffermati su diversi aspetti della complessiva situazione socio-culturale, rinnovando al contempo lo spirito di collaborazione istituzionale che da sempre caratterizza le relazioni tra l'Istituto Nazionale Azzurro e tutti gli enti che perseguono gli stessi fini.

Il presidente Irto ha rivolto al Cavalier Festicini e ai membri dell'Istituto il bentornato nella nostra regione dopo le esperienze che questi ultimi hanno maturato in Palestina in particolare nella città di Betlemme e Gerusalemme.

"Ringrazio il presidente Festicini – ha commentato Nicola Irto – e formulo i miei migliori auguri di buon lavoro"