Lsu-Lpu, il Ministero del Lavoro conferma: “Tecnici impegnati per soluzione”

"Il Ministero del Lavoro precisa che rispetto all'incontro svoltosi tra la portavoce del Ministro Di Maio e i rappresentanti sindacali e' confermato l'impegno politico del Ministro per la risoluzione della vertenza ex Lsu Calabria ma si rappresenta che al tavolo tecnico in programma il prossimo 5 giugno la dottoressa Belotti non ha mai confermato la presenza del Ministro". E' quanto si afferma in un comunicato del Ministero. "Si ribadisce infatti - si aggiunge - che l'impegno politico e' gia' stato assunto e che i tecnici del Ministero del Lavoro e della Funzione pubblica sono gia' impegnati nel trovare una soluzione alla ventennale vertenza".

Dettagli Creato Giovedì, 23 Maggio 2019 13:26