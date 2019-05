Fratelli d’Italia: “Nessuna trattativa con i Gentile e Pietro Aiello”

"Fratelli d'Italia fa sapere che non vi è stato alcun incontro tra il presidente Giorgia Meloni, l'ex sottosegretario Antonio Gentile e l'ex senatore Pietro Aiello. Non esiste alcuna trattativa finalizzata al loro ingresso in Fratelli d'Italia, come loro stessi hanno avuto modo di smentire. Probabilmente i buoni risultati di Fdi spaventano tanto da indurre qualcuno a creare confusione". Lo comunica Fratelli d'Italia in una nota.

Dettagli Creato Martedì, 21 Maggio 2019 19:37