Europee, Di Maio in Calabria: il 22 maggio sarà in provincia di Cosenza

Il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Mario, sara' in Calabria il prossimo 22 maggio per la campagna elettorale delle Europee nell'ambito del tour "Continuare per cambiare". Lo riferiscono fonti del M5S calabrese. Di Maio, in particolare, il 22 maggio sara' in provincia di Cosenza. Ad accompagnare il vicepremier nel suo tour calabrese ci saranno, tra gli altri, anche l'europarlamentare uscente Laura Ferrara, ricandidata alle elezioni del 26 maggio per il Movimento 5 Stelle, e i canditati pentastellati alle Amministrative nei Comuni della regione.

Dettagli Creato Venerdì, 03 Maggio 2019 19:24