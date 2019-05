In Commissione Ecomafie audizione su depurazione in Calabria

La commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali la prossima settimana svolgerà alcune audizioni. Lo si legge in una nota. Martedì 7 maggio, alle 8,45, sarà ascolatato il presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale Ispra, Stefano Laporta (audizione sulle bonifiche nei Siti di interesse nazionale). Mentre mercoledì 8 maggio, alle 14, il commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di deputazione in Calabria, Enrico Rolle.

