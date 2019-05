Lsu-Lpu, Sposato (Cgil): "Bene delibera Giunta Regionale, ora tocca al Governo"

"Bene la delibera della Giunta regionale sulla storicizzazione delle risorse per la stabilizzazione degli ex Lsu-Lpu. Ora tocca al Governo". Lo scrive sul suo profilo Facebook il segretario della Cgil calabrese Angelo Sposato. "La delibera di ieri della Giunta Regionale della Calabria sulla storicizzazione della spesa, assunta come impegno, dopo la mobilitazione di dicembre per la stabilizzazione definitiva dei lavoratori ex Lsu Lpu - afferma - e' un fatto importante e positivo. La Regione Calabria ha fatto la sua parte, ora ci aspettiamo che il Governo faccia la propria, come da impegni assunti, senza aspettare la scadenza di fine ottobre".

