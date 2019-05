Edilizia, Ance: "Bene proroga termini strumenti urbanistici"

"E' stata accolta con soddisfazione da parte di Ance Calabria la decisione assunta dal Consiglio regionale di prorogare di 12 mesi i termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici degli enti Locali alle normative paesaggistiche introdotte con il Quadro territoriale regionale paesaggistico". E' quanto si afferma in una nota dell'Associazione dei costruttori edili calabresi.

"Da piu' tempo - afferma il presidente di Ance Calabria, Francesco Berna - avevamo segnalato agli organi deputati della Regione il blocco del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nella regione. Una situazione, che aveva determinato il fermo di numerosi cantieri e che, sommata alla perdurante crisi del settore edile, rischiava di far saltare il gia' fragile tessuto economico delle imprese di costruzioni in Calabria. Questa difficile e delicata situazione era stata alla base dell'appello che ho rivolto sia al Presidente della Giunta regionale che al Presidente del Consiglio regionale affinche' si potesse intervenire con tempestivita', chiarezza e incisivita'". "La Regione ha raccolto l'allarme e risolto cosi', almeno in questa fase - prosegue Berna - il delicato problema. Quello che serve a questo punto e' che anche gli Enti locali procedano speditamente a soddisfare gli adempimenti richiesti per l'adeguamento alla normativa regionale evitando che si giunga alla nuova scadenza con il problema ancora irrisolto. Si tratterebbe di una pratica non altrimenti tollerabile tanto i mille mali che affliggono la Calabria, quanto e soprattutto, perche' non e' possibile continuare a lavorare in emergenza o attraverso soluzioni tampone. E' tempo invece che, con una vera assunzione di responsabilita' nei confronti di cittadini e imprese, ciascuno faccia il suo, nei modi con gli atti e, soprattutto, nei tempi dovuti".