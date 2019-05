Martusciello (FI): “In Calabria troppi ponti senza manutenzione, urgono investimenti”

"In Calabria ben centocinquantacinque ponti non hanno proprietari e gestori. A denunciarlo fu l'ex amministratore delegato dell'Anas Gianni Armani, che nel 2017 avviò un censimento dei ponti. Il viadotto sulla statale 107 Silana Crotonese, nel territorio di San Fili, è uno dei sorvegliati speciali interessato quotidianamente da un traffico di auto e mezzi pesanti. Nel Cosentino – sempre secondo i dati diffusi da Anas - resta sotto osservazione il Cannavino, poi ci sono anche i viadotti tra Rosarno e Mileto, il ponte Bisantis a Catanzaro, Il Petrace tra Gioia Tauro e Palmi".

"Dal 2017 non è stato fatto abbastanza. Urgono investimenti seri sulle infrastrutture in Calabria, sia di progettazione sia di manutenzione, tali da portare la regione agli standard europei. Dall'Europa bisogna programmare investimenti mirati al potenziamento delle infrastrutture, in modo da avere strade e ponti moderni e sicuri che supportino la crescita e lo sviluppo della Calabria". È quanto dichiara Fulvio Martusciello, candidato alle elezioni europee 2019 in Calabria per Forza Italia.