Gallo: “Fallimento Giunta Oliverio su welfare”

"In Calabria la spesa sociale pro-capite e' pari a 22 euro, nel resto d'Italia arriva a a 116 euro. Non servono altri dati per certificare il fallimento dell'operato della Giunta Oliverio nel campo del welfare". Lo sostiene, in una nota, il capogruppo della Cdl nel Consiglio regionale, Gianluca Gallo. "In questi dodici mesi, seguendo un percorso avviato in precedenza - prosegue Gallo - attraverso precisi atti istituzionali fatti propri all'unanimita' dal Consiglio e dalla Terza Commissione abbiamo avanzato a piu' riprese richieste, suggerimenti, proposte. Il muro alzato dal governatore ha impedito ogni soluzione, favorendo al contrario una paralisi che rischia di favorire alcuni, scaricando ogni costo sui calabresi. L'ostinazione di Oliverio ha sin qui impedito una discussione che portasse ad esempio alla sottoscrizione di addende, con notevole disagio finanziario e legale: non solo ai soggetti operanti nel settore non e' possibile fatturare ed avere accesso al sistema bancario, ma gli stessi sono esposti a gravi responsabilita' verso i cittadini, ai quali pure continuano responsabilmente ad erogare i servizi socio-assistenziali senza alcuna tutela giuridica". "Non bastasse, a fine giugno - sostiene ancora il capogruppo della Cdl - la scadenza degli affidamenti in essere potrebbe schiudere il ricorso, da parte della Regione, alla scelta di bandi ad evidenza pubblica: servizi ad personam di assistenza a minori, anziani, persone con disabilita', non saranno piu' parametrati sulle reali esigenze dei loro destinatari, ma trasformati in merce e fatti oggetto di procedure al massimo ribasso: chi pratichera' lo sconto maggiore vincera' la gara, senza alcun riferimento ai criteri invece essenziali della qualita' e delle reali esigenze dei destinatari delle attivita' stesse. Dito puntato anche sulla mancata riformulazione dei Regolamenti attuativi, sulla vicinanza di esponenti di primo piano della giunta con la rete delle cooperative, in particolare con Legacoop, e sul taglio delle risorse destinate al comparto. Non solo ci si e' sin qui astenuti dall'analisi dei bisogni, condizione indispensabile per una programmazione ponderata, ma nel silenzio e nell'indifferenza, pure a fronte di proclami di segno contrario, si e' lasciato che la spesa pro-capite restasse ai minimi termini, trascurando colpevolmente il bisogno di procedere all'adeguamento delle rette ed all'aumento dell'offerta dei servizi rispondenti al fabbisogno, anche a quello emergente". "La situazione - dice ancora Gallo - e' alquanto delicata e seria: per questo, con forza, insisto nel chiedere che della questione si occupi il Consiglio regionale, l'unica sede in cui puo' aver luogo la ricostruzione di un sistema di relazioni oggi a pezzi, come ad esempio il rapporto coi Comuni, negli ultimi anni ridotti a meri esecutori di scelte prese altrove da altri. Da tempo lo chiediamo: auspichiamo che Oliverio trovi un po' di tempo per dedicarsi, finalmente, a qualcosa di davvero utile per i calabresi".

Creato Giovedì, 02 Maggio 2019