Regione Calabria, 650 mila euro a progetti di agricoltura sociale per i disabili

La Regione Calabria (Psr Feasr 2014-2020 Gal Terre Locridee) ha aperto il bando che sostiene con 650 mila euro interventi di diversificazione e multifunzionalita' delle imprese agricole. Finanziati progetti di agricoltura sociale e di servizi rivolti a persone in situazione di disagio o disabilita'. Contributo pari al 50% della spesa ammessa per un massimo di 65mila euro. Domanda di sostegno telematica, accedendo al portale Sian disponibile su www.sian.it gestito dall'OP Arcea, previa costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale, e invio della domanda restituita dal Sian, corredate dalla documentazione richiesta dall'avviso, entro i successivi 5 giorni alla pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 13 maggio 2019.

