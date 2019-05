Cgil Area Vasta: “Partecipazione a Borgia e Carfizzi alla tradizionale iniziativa del primo maggio”

"Grande partecipazione a Borgia e Carfizzi alla tradizionale iniziativa del primo maggio.

Giovani, ragazzi con lo striscione della pace, lavoratori, pensionati e forze politiche hanno testimoniato il grande patrimonio culturale e politico ideale che ancora oggi rappresenta la festa del lavoro del primo maggio quale occasione di riflessione e anche di lotta.

È stato ribadita la necessità che i governi ai vari livelli si attivino per utilizzare al meglio le tante risorse e tutti gli strumenti disponibili per varare un vero e proprio piano straordinario del lavoro nel Mezzogiorno, soprattutto a favore dei giovani e delle donne.

Anche se gli ultimi dati indicano un arresto del trend negativo in termini di crescita e di occupazione ancora siamo molto lontani dal ripristinare i livelli di crescita e occupazionali pre crisi.

Tra l'altro il numero delle ore lavorate anche in presenza di un leggero aumento delle unità lavorative è inferiore alla situazione preesistente.

La Calabria e il territorio dell'area centrale Catanzaro Crotone Vibo Valentia possiede gli indicatori più negativi delle 280 regioni europee.

In tale direzione si continuerà a sollecitare investimenti pubblici e privati attraverso le tante azioni unitarie previste per preparare la grande Manifestazione Nazionale sul Mezzogiorno che si terrà il prossimo 22 Giugno in Calabria". Lo afferma la Segreteria della Cgil Area Vasta Cz Kr VV.