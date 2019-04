Aversa (FdI): “Presenza della Meloni a Reggio segnale dell’attenzione per la Calabria”

"C'è uno straordinario bisogno che l'Europa e l'Italia guardino con particolare attenzione alle risorse presenti in Calabria che attendono solo di essere conosciute e valorizzate proprio utilizzando al meglio i fondi comunitari". Lo afferma Rosario Aversa candidato alla carica di europarlamentare nella Circoscrizione Italia Meridionale per Fratelli d'Italia di cui è vice coordinatore regionale.

"In questo senso – aggiunge Aversa – la presenza a Reggio di Giorgia Meloni dà un segnale forte non solo dell'attaccamento a questo territorio ma anche della centralità che nel progetto politico di Fratelli d'Italia riveste la nostra regione. Sono elementi come questi che mi hanno portato a mettermi in gioco al fianco di un partito che mi onoro di rappresentare, convinto come sono della bontà delle battaglie politiche che intende perseguire per far uscire i nostri territori dalla marginalità in cui da troppo tempo sono relegati". "E per perseguire questo risultato – conclude – non c'è dubbio che occorre puntare a far conoscere all'Europa in modo più dettagliato la Calabria e le sue risorse. Questo per individuare le giuste linee guida e strategie per un rapido recupero del gap che separa la nostra regione come anche il Mezzogiorno dal resto dei territori dell'Europa".