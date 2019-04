Inps: in 15 mesi Rei a 506 mila famiglie, il 68% al Sud

Da gennaio 2018 a marzo 2019, con il Reddito di inclusione (Rei) sono stati erogati benefici economici a 506 mila nuclei familiari, coinvolgendo 1,4 milioni di persone. E' quanto indica l'Osservatorio statistico sul Reddito di inclusione dell'Inps, facendo il punto sui 15 mesi dall'istituzione della misura di contrasto alla poverta'.

La maggior parte dei benefici sono andati a nuclei residenti nelle regioni del Sud (68%), interessando il 71% delle persone coinvolte, sottolinea il report. Il 46% dei nuclei beneficiari del Rei, che rappresentano il 50% delle persone coinvolte, risiedono in due regioni: Campania e Sicilia. A seguire Puglia, Lazio, Lombardia e Calabria coprono un ulteriore 29% dei nuclei e il 28% delle persone coinvolte. L'importo medio mensile risulta pari a 292 euro. Variabile a livello territoriale con un range che va da 234 euro per i beneficiari della Valle d'Aosta a 324 euro per la Campania. Complessivamente le regioni del Sud hanno un valore medio del beneficio piu' alto di quelle del Nord per 50 euro (+21%) e di quelle del Centro per 33 euro (+12%).