Eurostat, Siclari (FI): “Dati su disoccupazione in Calabria certificano fallimento Governo e Regione”

«Negli ultimi dieci anni in tema di lavoro il Governo centrale ha fallito così come ha fatto a livello regionale Oliverio. Il risultato è un triste primato che certifica la sconfitta del progetto di sviluppo del Sud».

Lo dichiara il senatore forzista Marco Siclari commentando i dati Eurostat, che attesta come in Calabria più del 50 per cento dei giovani non abbia un lavoro, percentuale che pone la regione come peggiore d'Italia insieme a Campania e Sicilia.

«La disoccupazione, soprattutto, quella giovanile, è una piaga che ci vede in fondo a tutte le classifiche anche quelle europee. Serve un progetto di sviluppo concreto perché se non si rilanciano gli aeroporti, tutti i collegamenti veloci, i vari settori turistici e quelli agroalimentari, se non si investe sulla sanità e se non si inizia a pensare decreti concreti e non passerelle fatte sulle spalle dei calabresi, la nostra terra rimarrà tagliata fuori da tutto. Questo Governo è riuscito a peggiorare il dato della sinistra per colpa della naturale incompatibilità tra Lega e 5S», ha concluso il senatore azzurro.