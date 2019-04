"La disoccupazione giovanile al Sud è una piaga, una bomba sociale. In Campania e Sicilia è sopra il 53%, in Calabria oltre il 52%. I dati forniti da Eurostat indicano quali sono le vere emergenze del Paese, mentre il ministro dell'Interno Salvini continua a parlare sempre e solo di migranti. L'Europa è una preziosa risorsa per contrastare la disoccupazione, giovanile e non. Gli investimenti possono risollevare la situazione, puntando al rinnovamento, pensando all'ambiente come strumento di crescita vera e sostenibile". Lo dichiara Filly Pollinzi, candidata con Europa Verde alle Europee nella circoscrizione Italia meridionale.

"Il governo - aggiunge Pollinzi - continua in un dibattito tutto propagandistico, in un clima di lite perenne spesso costruito a tavolino. Invece serve un messaggio chiaro: le politiche per il clima, quello vero, si decidono prima di tutto in Europa. Portando vantaggi importanti in tema di occupazione. In Calabria, così come in tutte le altre regioni meridionali".