Ecco “Meridione Coast to Coast”, la prima tappa del tour di Pedicini (M5S)

"La prima tappa del mio tour 'Meridione Coast to Coast' si è conclusa". Lo afferma, in una nota, l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Piernicola Pedicini. "Un viaggio nella Calabria - dichiara Pedicini - a contatto con i cittadini, la vera anima di quei luoghi che l'Europa non dovra' dimenticare. Sono arrivato martedi' a Reggio Calabria e da li' ho proseguito per Villa San Giovanni, Roccella Ionica, Gioia Tauro, Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone, Cosenza, Celico e Scalea. Una parte rappresentativa di un territorio molto piu' vasto che ho avuto gia' modo di conoscere e apprezzare in questi anni. Le problematiche di questa terra sono tante e parlare con i cittadini e' stato importante per recepire quelle richieste che il Movimento 5 Stelle continuera' a rappresentare in Europa, come abbiamo gia' fatto in questi anni con la collega Laura Ferrara. Ci sono problemi legati ai vincoli di apertura degli stabilimenti balneari per gli operatori turistici, che danneggiano la ricettivita' turistica a inizio stagione, la mancanza o il mancato funzionamento dei depuratori in molte zone della Calabria. A Vibo Valentia ho raccolto le preoccupazioni di tanti cittadini per la presenza capillare di associazioni massoniche. Un fatto gravissimo e che preoccupa tutti perche' questo tipo di organizzazioni nascondono legami e connivenze con la 'ndrangheta". "Incalcolabili sono poi - dice ancora l'europarlamentare - le carenze infrastrutturali in termini di collegamenti dagli aeroporti alle aree circostanti, ma anche dalla parte est a ovest della regione, e viceversa. Carenti o comunque non efficaci anche i collegamenti ferroviari. In molti casi si tratta di problematiche annose su cui i cittadini meritano di avere una risposta. Il cambiamento richiede tempo ed a tutte le persone che ho incontrato ho ricordato quanto sia importante perseguire su questa strada. Ritornero' in Calabria e tornero' insieme alla collega Ferrara per raccontare ai cittadini tutto cio' che e' stato fatto, ricordando sempre che il cambiamento richiede i suoi tempi, ma la partecipazione costante dei cittadini e' fondamentale".

Dettagli Creato Venerdì, 26 Aprile 2019 19:46