"Quando la commissione Antimafia ascoltera' il ministro dell'Interno chiedero' chiarimenti sia sul comune del litorale laziale, sia sul comune di Ferentino. Non e' una mera figura retorica affermare che la mafia e' alle porte: dalla presenza dei Casamonica che arretrano per l'azione dello Stato, alla camorra e alla 'Ndrangheta sul litorale al caporalato in provincia di Latina. Il tempo dei buoni propositi deve finire e si deve passare ad una concreta azione di contrasto". Cosi' Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia.

Dettagli Creato Venerdì, 26 Aprile 2019 12:59