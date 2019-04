CalabriaSUAP, a maggio inizio seminari informativi

La Regione Calabria, attraverso il progetto strategico CalabriaImpresa, gestito dalla società in house providing Fincalabra, si è posta l'obiettivo di potenziare il sistema regionale degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) al quale da ultimo hanno aderito Praia a Mare e Limbadi portando i comuni attivi a oltre il 96% dei 404 comuni calabresi, in forma singola o associata.

Il progetto è finanziato con i fondi POR Calabria Fesr-Fse 2014/2020 Asse 2, Azione 2.2.2 e Asse 13, Azione 11.3.1.

Il SURAP della Regione Calabria mette gratuitamente a disposizione della rete regionale dei SUAP, degli Enti terzi regionali e nazionali (con oltre 1600 utenti della PA e 70.000 utenti tra imprenditori e professionisti), il sistema informativo CalabriaSUAP (https://www.calabriasuap.it), attraverso il quale vengono gestiti telematicamente i procedimenti amministrativi riguardanti l'attività di impresa, permettendo a tutti gli imprenditori e professionisti di usufruire di uno strumento telematico unico a livello regionale, che mette in contatto diretto tutte le Amministrazioni pubbliche competenti sulla pratica, mediante l'utilizzo di una modulistica unica regionale, anche in Conferenza di servizi, nel pieno rispetto dei principi di semplificazione e dematerializzazione sanciti dal DPR n. 160/2010 e dal Codice dell'Amministrazione digitale.

La piattaforma CalabriaSUAP, grazie alla forte collaborazione con il settore Agenda Digitale del Dipartimento presidenza della Regione Calabria, perfettamente integrata con altri sistemi regionali (dal protocollo SIAR al Sistema informativo dei lotti industriali ed, a breve, la piattaforma SISMICA per l'edilizia produttiva), rappresenta quindi il cuore pulsante del sistema regionale, arricchita di servizi e funzionalità aggiuntivi atti a migliorare l'interazione con l'utenza e la qualità del servizio erogato. A titolo di esempio menzioniamo, la dematerializzazione del DUAP (duap-on-line), la conservazione digitale a norma delle pratiche ed, a breve, la possibilità di poter usufruire del servizio dei pagamenti On-Line dei diritti della pratica SUAP tramite l'adesione al nodo regionale per i pagamenti online (PagoPA).

Il SURAP offre, inoltre, una serie di servizi completamente gratuiti riservati a Comuni ed utenti, tra cui il servizio di localizzazione dei lotti più adatti al proprio insediamento produttivo nelle aree industriali (Dove insediare la tua impresa, realizzato con il supporto del Corap) attivo sul portale CalabriaSUAP, l'Help Desk tecnico, gestito da Fincalabra, che risponde all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ed al numero dedicato 0961/998182 dal lunedì al giovedì (09.00-14.00 e 14.30-17.30) ed il venerdì (09.00-13.00), nonché un servizio di informazione continua attraverso una serie di strumenti di comunicazione (web, newsletter) e cicli di seminari tematici.

Il SURAP regionale è, infatti, costantemente impegnato a rafforzare la Rete regionale dei Suap ed a migliorare i rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni; con tale finalità, e con il supporto di Fincalabra, è stato programmato un ulteriore e interessante ciclo di nove seminari che, per favorire la massima partecipazione dei SUAP, degli Enti Terzi e degli ordini professionali della Calabria, si terranno in tutte le province calabresi.

Nell'occasione saranno anticipate alcune proposte di semplificazioni "speciali" nell'Area ZES di Gioia Tauro (DGR n 100/2018 "Piano strategico per la ZES"), le ultime novità legislative in tema di modulistica nelle attività produttive, un aggiornamento sullo stato di avanzamento del Progetto "Sistema Regionale SUE", oltre ovviamente ai più nuovi servizi del portale CalabriaSUAP. pg

CALENDARIO DEGLI INCONTRI – orario: dalle 9,00 alle 13,00

2 maggio a Reggio Calabria - Sala Biblioteca - Palazzo Corrado Alvaro - Piazza Italia

3 maggio a Roccella Jonica - Sala ex Convento Dei Minimi di San Francesco Da Paola - Largo Molinero

6 maggio a Catanzaro – Cittadella Regionale – Sala Blu

7 maggio a Gioia Tauro - Sala Comunale Fallara - Piazza Mercato

8 maggio a Diamante - Sala Comunale

9 maggio a Rossano - Sala Convento San Bernardino

10 maggio a Rende - Sala Biblioteca Comunale – Piazza Sergio Santo

13 maggio a Vibo Valentia - Sala del Consiglio provinciale - via Cesare Pavese

16 maggio a Crotone - Sala P. Borsellino - Provincia di Crotone - via Mario Nicoletta, 28