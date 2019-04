Calabria ancora poco “green”: le auto ibride ed elettriche circolanti sono lo 0,1%

Gli autoveicoli ad alimentazione alternativa (elettrici, ibridi, a metano e a gpl) in Calabria sono il 3,2% sul totale del parco circolante. Questo dato emerge da un'elaborazione su dati Aci dell'Osservatorio Autopromotec, struttura di ricerca di Autopromotec, specializzata rassegna internazionale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico. Su un totale di 1.463.902 autoveicoli circolanti in Calabria, e' scritto in una nota, quelli elettrici, ibridi, a metano e a gpl sono 47.578, mentre quelli alimentati a benzina e a gasolio sono 1.416.324, e cioe' il 96,8% del parco circolante. Piu' nello specifico, dei 47.578 autoveicoli ad alimentazione alternativa circolanti il 2,6% e' alimentato a gpl (38.686 unita'), lo 0,5% e' alimentato a metano (6.750 unita'), mentre gli autoveicoli ibridi ed elettrici rappresentano solo lo 0,1% del parco circolante (2.142 unita'). A livello nazionale gli autoveicoli ad alimentazione alternativa sono l'8,6% sul totale del parco circolante.

Dettagli Creato Martedì, 23 Aprile 2019 11:53