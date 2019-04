Scholè, incontro pubblico con il rettore dell'Università di Macerata

Per suggellare l'accordo di collaborazione con l'Università di Macerata, siglato nello scorso mese di gennaio, il rettore dell'Ateneo marchigiano Francesco Adornato sarà ospite dell'Associazione Culturale Scholé il prossimo mercoledì 24 aprile 2019. L'incontro pubblico è organizzato da Scholé insieme con l'UniMc e il Comune di Roccella Jonica e si svolgerà all'ex Convento dei Minimi alle ore 18.00. Dopo le paroleintroduttivedel presidente di Scholé Salvatore Scali e i saluti del sindaco di Roccella Giuseppe Certomà e di Arianna Fermani, che è docente dell'Università di Macerata e Direttrice della Scuola di Altra Formazione in Filosofia "Mario Alcaro", l'intervento del Rettore Adornato verterà su "Calabria-Marche, andata e ritorno. Tra luoghi del corpo e luoghi dell'anima".

«L'iniziativa è particolarmente significativa perché mira a condividere con la cittadinanza l'amicizia tra Scholé e l'Università di Macerata, frutto di un lavoro comune che ci impegna a sviluppare nuovi percorsi di ricerca e di studio» - così osserva il Direttivo dell'Associazione.

L'incontro sarà anche l'occasione per celebrare il secondo anniversario dell'apertura della sede di Scholé, che contribuisce ad animare il centro storico di Roccella, vivendo quotidianamente gli spazi di via Umberto I, al numero 106. La sede sta diventando sempre più un centro culturale e sociale nel quale convergono centinaia di soci e amici per partecipare alle tante attività promosse da Scholé: dal "Corso base di storia della filosofia" a "L'ora del té"fino agli "Inviti alla lettura" e ai frequentatissimi dibattiti pubblici con alcuni tra i maggiori esperti della filosofia, degli studi classici e della fisica provenienti dalle più prestigiose università italiane. E con l'arrivo della primavera, tornerà protagonista il giardino degli agrumi che sarà pronto ad accogliere le prossime iniziative. Per tutti gli aggiornamenti basta visitare la pagina Facebook "Filosofia Roccella Scholé" e il sito web www.filosofiaroccella.it.