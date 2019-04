Trasporti, Federconsumatori: "Arrivare in Calabria resta una impresa"

Come ogni anno Federconsumatori Calabria monitora le offerte di viaggio da e per la Calabria verso le principali mete nazionali in concomitanza delle festività pasquali prefigurando simulazioni di viaggio a partire da febbraio, per partenze in aereo, treno e bus.

Come ogni anno risulta conveniente prenotare in tempo il proprio viaggio, in caso contrario c'è il rischio concreto di non poter partire. E se partire fuori dalla Calabria è ancora possibile, è quasi impossibile prenotare per venire in Calabria.

Prenotare a febbraio per sabato 20 aprile, vigilia di Pasqua, significava trovare anche favorevoli offerte di viaggio, ma già dalla prima decade del mese di aprile era divenuto impossibile prenotare viaggi in Intercity se non con Frecce ed a costi molto elevati.

Ad oggi è praticamente impossibile partire in treno nelle fasce orarie diurne da Milano, Torino, Genova, Firenze, Bologna e Roma verso Lamezia o Reggio Calabria, a meno che, per i pochi posti disponibili, non si decida di partire a tarda sera per arrivare il giorno di Pasqua viaggiando in ICNotte per 15/19 ore, o magari, se facoltosi, fare in tempo ad accaparrarsi gli ultimissimi posti al momento rimasti liberi da Milano al costo 360,00 euro o se poi, da Roma, si pensa di affrontare un viaggio di ben 11 ore col cambio di 3 regionali ma al prezzo scontato di 39,55 euro.

Ancora più difficile partire il 20 aprile in aereo. I voli verso Lamezia hanno raggiunto picchi stratosferici. Verso Lamezia, viaggiando con Alitalia, tra economy light e economy flex, e solo in alcune fasce orarie, costerà 199,17 euro da Napoli, 237,30 ai 356,30 euro da Roma, dai 303,37 ai 504,37 euro da Firenze, dai 342,26 ai 503,26 euro da Bologna, dai 360,69 ai 586,69 euro da Torino, dai 387,91 ai 561,91 euro da Milano ai 427,53 euro da Genova.

Con Easyjet per Lamezia solo ultime occasioni di volo da Milano a 227,65 euro, a 189,43 euro con AIRItaly o con Volotea solo da Genova, a 276,53 euro.

Con Blu Panorama per Reggio Calabria si parte solo da Milano Linate a 260,90 euro o da Milano Bergamo a 212,09 euro.

Verso lo scalo di Reggio le offerte di viaggio sono in lievitazione e solo in particolari fasce orarie. Con Alitalia tra, economy light ed economy flex, da Napoli 234,17 a 505,17 euro, da Roma 290,30 a 332,30 euro, da Firenze 247,37 a 497,37 euro, da Bologna 286, 26 euro, da Torino 289,69 euro, da Milano da 347,91 euro a 478,91, da Genova 417,53 euro.

Tutto esaurito invece con Ryanair da Milano Bergamo e Malpensa e da Bologna.

Con i bus, si hanno prezzi certamente più vantaggiosi rispetto agli altri vettori, ma è quasi tutto esaurito da giorni con alcune Ditte per Lamezia e Reggio Calabria mentre per altre restano ancora ultimi posti dalle principali città.

Per Mimma Iannello Presidente di Federconsumatori Calabria: "E' una storia che si ripete ogni anno. Nonostante la domanda di mobilità verso la Calabria i nostri corregionali o turisti, che pensano di tornare o di visitare la nostra terra, sono costretti a mille peripezie per arrivare in Calabria. E' ancora più assurdo che i gestori dei principali vettori, da Trenitalia ad Alitalia, a quelli che ricevono anche incentivi pubblici, non programmino in tempo offerte aggiuntive per soddisfare le molte richieste di viaggi senza che si debba fare un terno al lotto per accaparrarsi un titolo di viaggi a pochi giorni dal viaggio. A rimetterci come sempre sono i viaggiatori che subiscono l'imposizione di costi di viaggio a dir poco proibitivi. Programmare politiche di sviluppo turistico significa correggere queste storture che condizionano il diritto alla mobilità".