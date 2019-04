Regionali, Nesci (M5S): “Sogno di fare il governatore della Calabria, ma…”

"Se dobbiamo sognare, fatemi fare il governatore della Calabria". A svelare il suo sogno e' la deputata M5s Dalila Nesci intervistata da un Giorno da Pecora dove tuttavia precisa: "le regole del Movimento pero' non lo permettono, ma se dovessero cambiare saro' felice di farlo, perche' al Sud ci vogliono guerrieri e guerriere". In un video su Fb la parlamentare precisa ancora: "quella che sta girando sulla mia candidatura alle regionali della Calabria e' una non-notizia. Ho detto che se proprio devo sognare sognerei la candidatura alla Presidenza della Regione Calabria. Ma come tutti sapete il m5s in questa fase ha delle regole molto precise: chi svolge un mandato non puo' essere contemporaneamente candidato ad un altro".

Insomma, a Un Giorno Da Pecora "quella che c'e' stata era una gag sulla mia tenacia 'guerriera' ed ho detto che quello che sogno per la mia Calabria e' una figura di un guerriero o di una guerriera. Lo penso davvero, senza ironia: la Calabria ha bisogno di questo, non abbiamo bisogno di candidature di testimonianza o di persone che non comprendono il momento storico che anche la Calabria sta attraversando".