Consiglio regionale boccia doppia preferenza di genere, Irto: “Persa occasione”

"Oggi si e' persa un'occasione per rendere migliore la nostra democrazia". Lo afferma sulla doppia preferenza di genere il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto. "Sono stato fermamente a favore della doppia preferenza in tutti questi mesi - aggiunge Irto - continuo a esserlo e lo saro' fino in fondo. E' una battaglia di civilta', ci ho creduto fino a oggi e continuero' a spendermi perche' la parita' di genere in politica e' un dovere a cui la Calabria non puo' e non deve sottrarsi".

Dettagli Creato Lunedì, 15 Aprile 2019 18:46