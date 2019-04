Denis Nesci: "Mio impegno accanto a Giorgia Meloni"

"Il progetto di Giorgia Meloni di allargare la casa di Fratelli d'Italia per costruire una solida seconda gamba del Centrodestra merita di essere sostenuto con passione e convinzione - è quanto dichiara Denis Nesci, candidato nella circoscrizione Sud alle prossime elezioni europee per Fratelli d'Italia, a conclusione dei lavori della Conferenza programmatica tenutasi a Torino- La prossima competizione elettorale del 26 maggio è solo un passaggio di un lungo percorso che condurrà alla costruzione di una famiglia politica che avrà molto da dire nei prossimi anni. Ho scelto di impegnarmi in prima persona - continua Nesci - non solo per l'ambizione di rappresentare il nostro Paese in Europa ma, soprattutto, per offrire il mio fattivo contributo alla costruzione di questo entusiasmante progetto politico. Ho ritrovato in molte delle riflessioni svolte durante la Conferenza programmatica, così come nella quotidiana azione politica di Giorgia Meloni, grandissima parte di quei temi che hanno caratterizzato da sempre il mio impegno professionale e politico, a partire dalla tutela delle fasce più deboli della nostra popolazione. Per queste ragioni ho intenzione di offrire il mio contributo per le prossime elezioni Europee, ma anche, e soprattutto, per gli obiettivi che verranno dopo, perché credo in questo progetto politico e nelle ragioni che lo animano. Una convinta adesione ed un impegno concreto insieme alle donne ed agli uomini di Fratelli d'Italia- conclude Nesci - per la costruzione di una nuova, ma qualificata, classe dirigente che abbia a cuore le sorti ed il futuro del nostro Paese"

