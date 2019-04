Sindacati: "Risolvere stabilizzazione precari Calabria"

I segretari generali della Calabria di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo, in una nota, invitano "il Governo centrale e il Consiglio dei Ministri che si riunira' in Calabria il 18 aprile, ed il Governo regionale a varare tutte le misure per risolvere definitivamente l'annosa questione della stabilizzazione definitiva dei 4.500 lavoratori calabresi socialmente utili e di pubblica utilita'". "La vertenza che riguarda i lavoratori Lsu e Lpu calabresi va risolta - aggiungono Cgil, Cisl e Uil della Calabria - allo scopo di evitare inutili esasperazioni in vista della scadenza di ottobre dei loro contratti".

Dettagli Creato Sabato, 13 Aprile 2019 17:25