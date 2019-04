Fondazione "Marisa Bellisario" auspica approvazione legge su doppia preferenza di genere

"Ancora una volta la proposta di legge sulla doppia preferenza di genere ex legge 20 del 2016 si troverà davanti all'assemblea regionale per essere trattata e, si spera, approvata". Lo scrive la Fondazione Bellisario Calabria che sarà presente ad assistere ai lavori del Consiglio regionale sul tema, augurandosi "che questo venga trattato e subito accolto nella normativa elettorale regionale".

"E' una importante pagina della storia calabrese da scrivere, senza ulteriori indugi. Già sulla precedente seduta Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa Bellisario ed ex deputata calabrese si era pronunciata in merito: "Mi auguro che oggi la Calabria possa scrivere una bella pagina di democrazia con l'approvazione definitiva della doppia preferenza di genere. La Proposta di Legge n. 31/10^ sulla 'Promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive regionali' si trascina dal 2015, incontrando forti e ingiustificate resistenze. Per questo, faccio appello a tutti i consiglieri regionali perché oggi si facciano interpreti di una volontà di progresso, sviluppo e parità votando a favore di questa norma".

"La Calabria rimane tra le ultime regioni a non essersi ancora adeguate alla normativa nazionale. E' arrivato il momento di porre rimedio ad un gap culturale e democratico che la popolazione calabrese non merita".

La Fondazione "continua ad ogni modo a dimostrarsi fiduciosa sul buon esito dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale prevista per il prossimo 15 Aprile".