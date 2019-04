Prorogata scadenza domande avviso piani locali per il lavoro

Il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - Settore 5 - Piani Lavoro e Sviluppo, Politiche Territoriali, Emersione, comunica che con D.D. n. 4695 dell'11/04/2019 è stata prorogata alle ore 24:00 del 14 maggio 2019 la scadenza dei termini per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso Pubblico per la selezione di aziende e datori di lavoro a valere sull'Azione 1 "dote" dei Piani Locali per il Lavoro – POR CALABRIA FERS 2014-2020 ASSE 8 AZIONE 8.5.1 di cui al Decreto n. 2925 del 11/03/2019.

Dettagli Creato Venerdì, 12 Aprile 2019 14:17