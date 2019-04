Europee, il Pd candida in Calabria Franco Iacucci e Lucia Nucera

Saranno il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, e l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria, Lucia Nucera, i candidati calabresi del Partito democratico alle elezioni europee. "Mettiamo in campo - ha detto, in una dichiarazione, il commissario del Pd della Calabria, Stefano Graziano - una coppia di candidati di primo piano, rappresentanti istituzionali autorevoli e riconosciuti sui territori, perche' siamo consapevoli che abbiamo di fronte a noi un passaggio storico fondamentale per il processo di integrazione europea. Negli ultimi giorni, ho lavorato tanto, insieme a tutto il gruppo dirigente calabrese, per raggiungere questo risultato. Posso ritenermi ampiamente soddisfatto". "Ringrazio Lucia e Franco - ha detto ancora Graziano - per avere accettato una sfida difficilissima e impegnativa, in cui il Partito democratico rappresentera' l'unico argine a sovranismo e populismo. Due movimenti che rischiano di far deflagrare l'Europa e contro cui siamo chiamati a dispiegare tutte le nostre forze in questo mese e mezzo che ci separa dal voto".

