Tecnologia e Gioco Online

Non è necessario essere esperti per capire che il mondo di Internet è in continua e costante crescita. Con la massiccia diffusione di dispositivi e reti mobili, inoltre, la Grande Rete è con noi 24 ore su 24. I settori che hanno beneficiato di questo sviluppo tecnologico sono davvero infiniti: e-commerce, certamente, con colossi del calibro di Amazon, ma anche informazione e gaming.

I siti di gioco online, in particolare, sono da sempre pionieri nell'adozione di nuove tecnologie. Nuove applicazioni per il gioco su mobile sono ormai all'ordine del giorno, e i tornei di Esports – con il supporto della realtà virtuale – sono ormai una realtà consolidata che muove cifre da capogiro. Un esempio? Aldossary Mossad, vincitore del Mondiale di FIFA 18 (torneo sponsorizzato dalla FIFA stessa) ha incassato, nel corso del 2018, la bellezza di 284.500$. Ecco uno sguardo alle tecnologie che spingono la crescita del settore del gaming.

IoT: Internet of Things

Un fattore importante è il cosiddetto Internet of things (IoT – Internet delle cose in italiano), una rete massiva in cui tutti i dispositivi elettronici come PC, smartphone e tablet condividono informazioni su più reti e comunità. Fra i primi ad avvalersi degli immensi vantaggi dell'IoT sono stati gli operatori di casino online.

L'internet delle cose è una piattaforma attraverso la quale gli operatori di casinò possono connettersi direttamente con i loro giocatori. Anche se la rete esiste da anni, l'internet delle cose è diventato essenziale per il settore del gaming solo dopo l'aumento dell'uso dei dispositivi mobili nei giochi online.

Internet delle Cose e Crescita dei Casino su Mobile

Allo stato attuale, i dispositivi mobili sono la scelta più popolare quando si tratta di giochi via Internet, e la loro popolarità ha continuato ad aumentare. Ne è prova la crescita continua del giro d'affari dei casino mobile. Casinosumobile.it spiega che, nel 2018, il 64% delle giocate nei casino online sono state effettuate da smartphone o tablet. Parliamo di un giro d'affari da oltre 100 miliardi di euro.

La natura interconnessa dei dispositivi mobili fornisce anche un'autostrada informativa virtuale, attraverso la quale gli operatori possono tracciare le esperienze dei giocatori con i diversi giochi di casinò. Questo processo, chiamato data analytics, ha trasformato i mercati internazionali da quando è diventato disponibile, in quanto permette alle aziende di adattare le loro pubblicità, comunicazioni e aggiornamenti alle esigenze dirette dei loro consumatori in un mercato altamente competitivo.

I Benefici del Marketing Mirato

A partire da quest'anno, tali esperienze personalizzate sono esattamente ciò che i giocatori hanno iniziato a richiedere con maggior insistenza, e gli operatori stanno lottando per fornire questo servizio nel modo più uniforme possibile. Grazie al loro fatturato imponente, gli operatori più affermati sul mercato sono tipicamente in grado di implementare le nuove tecnologie prima di chiunque altro.

Dunque, quando si tratta di soddisfare le esigenze di specifiche fasce di consumatori, i grandi operatori di casino su mobile sono senz'altro all'avanguardia. Spesso conducono ricerche approfondite per creare un'offerta personalizzata, che si rivolge a un pubblico specifico, con risultati spesso notevoli.

Quali Sono i Risultati?

Raccogliendo questi dati, i fornitori online possono conoscere quali sono i giochi più popolari in regioni specifiche, così come i diversi generi e gruppi di età. Ciò permette di lanciare campagne di marketing specializzate per ogni gruppo, assicurando che raggiungano il maggior numero possibile di giocatori e potenziali clienti con bonus personalizzati, promozioni, suggerimenti di gioco e altro ancora.

Sfruttando appieno l'internet delle cose, gli operatori possono così creare per i loro giocatori un'esperienza memorabile e personalizzata che si adatta perfettamente alle loro esigenze, generando la cosiddetta fedeltà al marchio. Questo è il sistema che ha guidato la massiccia crescita dei casino online nel 2018, e sarà davvero interessante vedere quali nuove tecnologie continueranno ad alimentare il settore nei prossimi anni.