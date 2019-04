Risolta positivamente e con soddisfazione di tutti i lavoratori una delle vertenze che la Filt-CGIL ha aperto nei confronti della Sacal: il riconoscimento per i lavoratori dell'aeroporto reggino della mansione superiore non riconosciuta dalla Società di gestione.

Una vertenza lunga che l'azienda ha volutamente evitato di discutere e risolvere per lunghi mesi fin quando il sindacato ha avviato, nel mese di gennaio scorso, azione di riconoscimento del diritto dei lavoratori attraverso formale esposto presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. E dopo alcune richieste di rinvio da parte aziendale, ai lavoratori è stato riconosciuto l'inquadramento superiore previsto dal Contratto nazionale trasporto aereo, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, e quindi con riconoscimento economico dalla data dell'assunzione.

I lavoratori riunitosi in assemblea hanno manifestato compiacimento e soddisfazione per il risultato ottenuto che li colloca nel loro giusto inquadramento contrattuale ed economico che non era stato, appunto, riconosciuto dall'Azienda. All'assemblea erano presenti Sonia Falzia, responsabile regionale del Trasporto aereo della Filt-CGIL, e Nino Costantino, segretario generale della Filt-CGIL Calabria che hanno però sottolineato la necessità di continuare la vertenza nei confronti di Sacal, in modo particolare per garantire nuova e necessaria occupazione nello scalo dello Stretto facendo riconoscere all'Azienda che l'unico contratto che deve essere utilizzato è quello a tempo indeterminato full-time. Infatti, lo scalo reggino (e ovviamente anche quello di Lamezia) ha necessità di nuova occupazione a cominciare dalla gestione del servizio da garantire alle persone con disabilità e mobilità ridotta, fino al prossimo 14 aprile garantito anche da personale assunto a tempo determinato attraverso una società interinale. La Filt-CGIL, però, non ritiene più proponibile la gestione di servizi così importanti e delicati attraverso l'uso di forme di assunzione non stabili e insufficienti numericamente per soddisfare le esigenze degli utenti. Per questo motivo ha chiesto un urgente incontro a livello regionale per affrontare e risolvere il problema". Lo afferma la segreteria Filt-Cgil Calabria.