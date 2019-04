Cresce la differenziata in Italia, Calabria tra le regioni ancora in difficoltà

In Italia in calo la raccolta di rifiuti urbani, pari nel 2017 a 488,7 kg per abitante: Emilia-Romagna e Toscana sono stati i primi produttori, con 600 kg o piu' per abitante. In ambito europeo, il nostro Paese si e' posizionato poco sopra la media. Lo ha rilevato l'Istat nella sua analisi annuale su 100 indicatori statistici nel nostro Paese, dalle differenze regionali che lo caratterizzano alla sua collocazione nel contesto europeo.

Ancora in diminuzione i rifiuti raccolti e smaltiti in discarica: nel 2017 sono stati 114,4 kg per abitante, pari a poco meno di un quarto del totale. La situazione di maggiore criticita' - con quote superiori al 55% di rifiuti urbani conferiti in discarica - si e' riscontrata in Molise, Sicilia e Calabria. L'Italia e' risultaa in linea con la media Ue (114 kg per abitante). La raccolta differenziata, fattore strategico per la corretta gestione dei rifiuti, nel 2017 e' salita al 55,5%, confermando il trend di crescita degli ultimi anni. L'obiettivo del 65% previsto per il 2012 sarebbe pero' ancora lontano. Le province autonome di Trento e Bolzano, Veneto Lombardia e Friuli-Venezia Giulia hanno superato ampiamente tale obiettivo mentre la Sicilia, con il 21,7%, si e' confermata la piu' lontana dai target europei, nonostante un aumento della raccolta differenziata pari a oltre sei punti percentuali in un anno.