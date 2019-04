L’11 aprile chiusa la SS 107 nel tratto compreso tra lo svincolo Convia Modigliani e lo svincolo con via Po

Domani, giovedi' 11 aprile, dalle ore 07,00 e fino al termine dei lavori, la SS. 107, nel tratto compreso tra lo svincolo Convia Modigliani e lo svincolo con via Po, (uscita commenda), sarà chiusa al traffico per consentire di ultimare la bitumazione della costruenda rotatoria nei pressi dello stadio "Lorenzon". Le avverse condizioni meteo non hanno consentito, purtroppo un piu' congruo anticipo della doverosa informazione. se le predette condizioni meteo dovessero permanere in modo tale da non rendere possibile la corretta esecuzione dei lavori, la chiusura al transito del predetto tratto della ss. 107, sarà differita a venerdi 12.

