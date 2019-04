"Oggi più che mai è importante ricordare e onorare il grande lavoro svolto dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato. Sempre presenti sul territorio per garantire sicurezza e stabilità. A loro va il mio grazie per il sacrificio giornaliero nella consapevolezza che sempre di più dovrebbero essere gli interventi a favore e tutela di questo corpo che quotidianamente mette a rischi la vita di chi ne fa parte".

Così, nel giorno del 167esimo anniversario della Polizia di Stato, il senatore di Forza Italia Marco Siclari, che aggiunge: "Oggi va ricordato ogni poliziotto che ha perso la vita per difendere il nostro paese. A tutti questi eroi e alle loro famiglie va la gratitudine di tutti gli italiani. Colgo l'occasione per rinnovare gli auguri di buon lavoro al nuovo Questore di Reggio Calabria, Maurizio Vallone, del quale abbiamo già imparato ad apprezzare le doti professionali nei suoi precedenti incarichi. La polizia di stato è ormai un'istituzione molto vicina ai cittadini reggini, che trovano nei suoi appartenenti un punto di riferimento imprescindibile non soltanto nella lotta alla criminalità comune ed organizzata, ma anche nell'eccellente lavoro di controllo del territorio e supporto alle sempre più crescenti esigenze di sicurezza della cittadinanza. Questa sera avrei voluto essere presente per festeggiare assieme alle donne ed agli uomini della Questura di Reggio Calabria, una giornata così importante, ma impegni istituzionali legati all'attività parlamentare me lo impediscono. Invio a tutti un abbraccio ideale ringraziandovi per il lavoro svolto quotidianamente", ha il senatore azzurro.