L’ex Udc Verta aderisce a Direzione Italia

Nei giorni scorsi, l'ex coordinatore regionale dei giovani dell'Udc calabrese ed ex forzista, Williams Verta, ha deciso di sposare il progetto di Direzione Italia capeggiato da Raffaele Fitto, seguendo la linea politica del gruppo Morrone. Sarà il giovane politico di origini sammarchesi, a guidare i progetti futuri, del movimento che è confluito all'interno del partito di Fratelli d'Italia dell'ex Ministro Giorgia Meloni.

"Insieme a Raffaele abbiamo portato a compimento l'ultima campagna elettorale, riguardante le governative, sotto il simbolo di Noi con l'Italia. La sinergia che si è creata, mi ha convinto - dichiara Verta - a sposare questo progetto, che alla base ha il rilancio della nostra nazione, e lo sviluppo di una nuova classe dirigente. Nei prossimi giorni inizieremo a programmare il da farsi, con uno sguardo alle future campagne elettorali. Obiettivo principale, le future regionali. Il centrodestra sta tornando in auge, e noi siamo pronti a costruire un'alternativa credibile, che possa soddisfare tutti quei cittadini che sono scontenti della politica attuale, e sono alla ricerca di un progetto concreto e solido da sposare. Ringrazio in maniera incondizionata, i miei ex colleghi di partito, che mi hanno dato fiducia fin da subito, Lorenzo Cesa e Marco Martino, a cui auguro il meglio. Da oggi per me inizia una nuova sfida, che spero riuscirò a vincere, con l'entusiasmo che mi ha sempre contraddistinto".