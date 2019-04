Il 16 aprile prossimo Workshop di presentazione di"Paese Svezia"

La Camera di Commercio Italiana per la Svezia e la Regione Calabria – Dipartimento Presidenza, Settore Internazionalizzazione,con il supporto operativo di Unioncamere Calabria, organizzano il Workshop di presentazione "Paese SVEZIA" che si terrà, a partire dalle ore 9.30, il 16 Aprile prossimo presso la Sala Blu della Cittadella regionale.

L'iniziativa, parte integrante del progetto di internazionalizzazione "Calabria al Nord", in attuazione degli indirizzi strategici per la promozione internazionale del SistemaCalabria 2017-2020, è finalizzata a presentare le opportunità commerciali del mercato svedese per il settore agroalimentare e turistico calabrese.

L' operazione è finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020- Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3), Obiettivo specifico 3.4 "incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi

Il programma dei lavori prenderà avvio con i saluti istituzionali del Presidente della Regione CalabriaMario Oliverio e del Dirigente del Settore Internazionalizzazione della Regione Calabria Gina Aquino.

Gli interventi tecnici saranno a cura di Giovanni Brandimarti, Segretario Generale della Camera di Commercio italiana per la Svezia e del suo assistente Antonio Marinilli.

Nel corso del workshop verrà illustrato il mercato svedese, saranno fornite utili indicazioni sulle modalità di approccio più efficaci e presentate le iniziative progettualidi cui potranno beneficiare le imprese regionaliafferenti ai settori individuati.

A margine dell'attività seminariale, i referenti della Camera di Commercio italiana per la Svezia saranno a disposizione, previo accreditamento, per effettuare incontri personalizzatidi assistenza specialistica con le imprese calabresi partecipanti al workshop.

La partecipazione è gratuita previa registrazione entro il 15aprile2019, attraverso il seguente link: https://forms.gle/EQCzLfmegedyUEe97

Per ulteriori informazioni:

Giovanni Brandimarti, Camera di Commercio Italiana per la Svezia

Giovanni Brandimarti, Camera di Commercio Italiana per la Svezia
Tel. +46 8 6112540

Antonio Marinilli, Camera di Commercio Italiana per la Svezia

Antonio Marinilli, Camera di Commercio Italiana per la Svezia
Tel. +46 8 6112540

Annalisa Mazzei, Regione Calabria

Annalisa Mazzei, Regione Calabria
Tel. +39 0961 85207

Porzia Benedetto, Unioncamere Calabria

Porzia Benedetto, Unioncamere Calabria
Tel. +39 0968 51481