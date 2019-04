Europee, Tripodi (FI): “Grazie a Tajani per l’alto contributo reso al servizio dei cittadini”

"Da italiana ringrazio di cuore Antonio Tajani per l'alto contributo reso al servizio dei cittadini e delle istituzioni nel suo mandato da Presidente del Parlamento Europeo". Lo dichiara Maria Tripodi, deputato e vicecoordinatore Regionale di FI Calabria che prosegue: "I risultati raggiunti ci rendono particolarmente orgogliosi perché ad averli conseguiti è uno dei fondatori di Forza Italia, attuale vicepresidente e primo italiano eletto al vertice dell'assise europea, rappresentante 500 milioni di cittadini. L'eccellente operato di Antonio Tajani per la tutela del Made in, la lotta alla concorrenza sleale, all'immigrazione incontrollata, lo stanziamento dei fondi per le aree terremotate del centro Italia, la legge sul copyright, la promozione del dialogo interreligioso, la fruibilità per 224 comuni italiani della WiFi4Eu sono alcuni dei successi che hanno concretamente avvicinato i cittadini alla UE, migliorandone la quotidianità. Ho il fermo convincimento che l'efficacia della sua azione politico-istituzionale, verrà ampiamente apprezzata dagli elettori alle prossime elezioni europee del 26 maggio, dove Tajani sarà il nostro Capolista nella circoscrizione dell'Italia Centrale", conclude l'esponente azzurra.

Dettagli Creato Lunedì, 08 Aprile 2019 19:27