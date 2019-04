Eletto un calabrese al vertice dell’Unae Italia

L'UNAE (Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese d'Installazione di Impianti) è una Associazione Nazionale culturale, volontaria, senza scopo di lucro. Persegue, attraverso la formazione e la qualificazione delle Imprese, il miglioramento tecnico nell'esecuzione degli impianti elettrici, promuovendo iniziative utili alla crescita professionale delle Imprese di Installazione Elettrica. Il nuovo Presidente Francesco Grasso è professore presso l'Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Ingegneria). Vive e lavora a Firenze ma è calabrese, più precisamente di Gerace. Altro calabrese di spicco – di Petilia Policastro (KR) ma che vive a Roma - all'interno di UNAE è l'Ing. Ercole Quaranta che è stato confermato come Segretario Tecnicodell'Ente. Affianca la segreteria tecnica, con un ruolo di primo piano, un altro calabrese: il Prof. Pietro Antonio Scarpino che è Segretario AIET della sezione Toscana ed Umbria ed è anche un docente a contratto presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Firenze. Chiude il quadro della "calabresità" l'Amministratore Delegato di Omnia Energia Ing. Vincenzo D'Agostino che fa parte del Direttivo Nazionale ed inoltre è il Presidente di UNAE Calabria.

Proprio D'Agostino afferma: "È bello (e raro) che le figure più importanti di UNAE Italia sono Calabresi. Figli illustri che fanno onore alla terra di origine. Questo dimostra ancora una volta come la Calabria riesce a portare positività in tanti settori. Siamo pronti a lavorare – dice D'Agostino – su obiettivi che hanno come denominatore comune lo sviluppo e la crescita qualitativa della nostra categoria. Infatti, negli ultimi anni assistiamo a cambiamenti che interessano il mercato e quindi anche la nostra stessa professione. Questo significa che anche la nostra categoria deve avere una continua formazione e informazione, aspetti necessari per non perdere il passo e per far crescere le nostre competenze. Negli ultimi anni le nuove problematiche tecniche impongono una qualificazione con delle competenze diverse dal passato, ovvero conoscenze approfondite sulle problematiche del nuovo mondo impiantistico come la domotica, le rinnovabili, la gestione intelligente dell'energia elettrica, le telecomunicazioni delle nuove tecnologie installative associate alla fibra, nonché le reti intelligenti (smart grid) e le smart cities".