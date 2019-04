Siclari (FI): “Grazie Caffo, è un esempio di sana impresa da seguire”

"Caffo è l'esempio di come in Calabria ci siano aziende sane e floride che riescono a guardare all 'internazionalizzazione, in grado di estendersi e farsi valere in tutto il paese facendo apprezzare un brand eccezionale".

Il senatore forzista Marco Siclari plaude al risultato ottenuto dalla Caffo con l'acquisizione in Friuli della distilleria Mangilli.

"Esempi con la Caffo non possono che fare bene alla Calabria e rafforzano l'identità di tutte le imprese locali e, di conseguenza non può che dare sicurezza ai tanti lavoratori calabresi. Grazie a Caffo il brand Calabria viene esportato portando i valori positivi della nostra terra e che testimonia che anche in Calabria si può fare impresa e crescere così come in altri paesi ", ha concluso il senatore azzurro.