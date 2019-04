‘Ndrangheta in Piemonte, condannato a 14 anni di carcere il boss della locale di Santhià

Tre condanne al tribunale di Biella nel processo nato dall'inchiesta Alto Piemonte sulle infiltrazioni della 'Ndrangheta nel Nord-Ovest. Il 77enne Antonio Raso, ritenuto boss della locale di 'Ndrangheta di Santhia' (Vercelli), e' stato condannato a 14 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso e per tre episodi di estorsione. Otto anni e' la condanna per Angelo Di Corrado, commercialista e consulente del lavoro imputato di estorsione e di concorso esterno in associazione mafiosa perche' ritenuto il tramite tra la cosca Raso e il mondo bancario e imprenditoriale. Il bosniaco Suvad Operta, 39 anni, ritenuto uno dei 'bracci operativi' della cosca, e' stato infine condannato a sette anni e 27mila euro di multa.

Dettagli Creato Venerdì, 05 Aprile 2019 20:02