Missione Antimafia in Emilia Romagna, Morra. “‘Ndrangheta radicata a Modena, ma lo Stato riesce a fare squadra”

"Qui a Modena ci sono settori appetibili al crimine organizzato, come quello della lavorazione delle carni. Poi il territorio ha una storia che parla di radicamento del clan dei casalesi e piu' di recente della 'ndrangheta". Sono le parole del presidente della commissione antimafia Nicola Morra, senatore del Movimento Cinque Stelle, che oggi ha fatto tappa, l'ultima, a Modena, nell'ambito del tour in Emilia. "Abbiamo approfondito nel dettaglio tante vicende, e' emersa una situazione in cui lo Stato riesce a fare squadra. E' stata posta l'attenzione su piu' fenomeni, come - prosegue Morra - la mafia straniera relativamente ai settori di spaccio e prostituzione. Non e' emersa una situazione drammaticamente compromessa, ma bisogna tener sempre gli occhi aperti".

Dettagli Creato Venerdì, 05 Aprile 2019 18:07