Al via la “Consultazione UE pubblica sui principi e orientamenti in materia di legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti”

C'è tempo fino al 19 aprile per partecipare alla "Consultazione UE pubblica sui principi e orientamenti in materia di legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti" promossa da Unioncamere Calabria, Desk Enterprise Europe Network.

Unioncamere Calabria attraverso i servizi avanzati e gratuiti erogati dal proprio Desk Enterprise Europe Network svolge un'azione di raccordo tra l'Unione Europea, i cittadini e le imprese calabresi ed esercita stabilmente l'importante ruolo di canale di dialogo con le Istituzioni dell'Unione Europea anche sulla formazione della legislazione comunitaria promuovendo la partecipazione ad apposite consultazioni e panel lanciati dall'Unione Europea.

Pertanto, nell'ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, Unioncamere Calabria promuove la partecipazione al sondaggio per le PMI relativo alla legislazione sui "materiali a contatto con gli alimenti" (o anche "MCA") e cioè tutti i materiali e gli oggetti che vengono a contatto o sono destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Lo scopo principale della legislazione dell'UE sui materiali a contatto con gli alimenti è quello di fornire una base per garantire un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. Il regolamento (CE) n. 1935/2004 impone alle imprese di fabbricare gli MCA in un ambiente controllato, affinché siano prodotti in maniera coerente e secondo standard elevati, nonché per scongiurare che costituiscano un pericolo per la salute umana e che comportino una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Per partecipare alla "Consultazione UE pubblica sui principi e orientamenti in materia di legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti" è necessario compilare l'apposito questionario disponibile sul sito Enterprise Europe Network di Unioncamere Calabria (http://een.unioncamere-calabria.it/index.php?page=article&art=289) ed inviarlo entro il 19 aprile 2019 al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Le informazioni inviate saranno trattate con la massima riservatezza.

I partecipanti non saranno identificati sulla base delle risposte fornite.