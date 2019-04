Decreto Crescita, il ministro Lezzi: “300 milioni per le Zes”

"Con lo stanziamento di 300 milioni per le ZES, contenuto nel Dl Crescita appena licenziato nel Consiglio dei Ministri, renderemo ancora più attrattiva, per le imprese che vogliano investire al Sud Italia, la possibilità di insediarsi e programmare investimenti nelle Zone economiche speciali".

Lo dichiara il Ministro per il Sud Barbara Lezzi al termine del Cdm che si è svolto oggi a Palazzo Chigi.

"Nello specifico, saranno 50 milioni per il 2019, 150 nel 2020 e 100 milioni nel 2021. Si tratta di un importante risultato che fa seguito ai numerosi interventi già realizzati in favore del Sud da me e dal governo di cui faccio parte. Con lo stanziamento odierno, effettuato grazie al Fondo sviluppo e coesione, andiamo a incrementare il fondo per le Zes che già contiene i 250 milioni stanziati per le agevolazioni sul credito di imposta. L'obiettivo è quello di promuovere nuovi e ulteriori investimenti, soprattutto da parte delle grandi aziende – prosegue Lezzi –. Ritengo che questo intervento possa avere ricadute positive anche sull'indotto, costituito da tante piccole aziende. Sottolineo infine l'importanza di stimolare nuovi investimenti anche attraverso la rete portuale italiana, una nostra grande risorsa da valorizzare" conclude il ministro.