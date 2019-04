Regionalismo differenziato, Bevacqua (Pd): “Dati Demoskopika eloquenti, scongiurare taglio servizi o aumento tasse per i calabresi”

"Se qualcuno credeva ancora alla favola di un'autonomia regionale differenziata che favorirebbe il Sud, e la Calabria in particolare, i numeri pubblicati da Demoskopika fanno piazza pulita anche di questo mito: una eventuale adozione del nuovo sistema comporterebbe, da subito, una perdita secca per la Calabria pari a 1 miliardo e 300 milioni, che si tradurrebbe in tagli ai servizi o aumento delle tasse per un pari importo". Lo afferma il consigliere regionale del Pd Domenico Bevacqua, "fra i primi - e' scritto in una nota - nella nostra regione a mettere in guardia contro i rischi del cosiddetto regionalismo differenziato". "E' almeno un anno - prosegue Bevacqua - che vado dicendo in tutte le sedi che le intese in via di definizione fra Governo e Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna sono la negazione della coesione nazionale e minano alla radice le ragioni di unita' reale del Paese: chi mi accusava di combattere contro i mulini a vento, forse ora capira' chi era a stare con testa per aria. Non e' una questione di meridionalismo piagnone, e' una questione di leggere quanto e' stato messo nero su bianco e trarne le logiche conseguenze. E' esattamente quello che sto facendo, portando la questione all'attenzione dei colleghi delle altre regioni meridionali. Se e' vero, com'e' vero, che i fabbisogni standard dovrebbero essere definiti in base al gettito maturato sui territori, la conseguenza e' chiarissima: i fabbisogni dei calabresi sarebbero parametrati ai 16 mila euro annui di redito medio pro-capite, quelli delle regioni del nord sarebbero parametrati ai 32 mila euro di redito medio pro-capite. In pratica, si andrebbe a sancire per legge una cittadinanza di serie A e una di serie B, con i calabresi condannati, sempre per legge, a una sanita', a una istruzione e a una mobilita' sempre minori e sempre peggiori". "Tutto cio' - conclude Bevacqua - puo' essere chiamato in un solo modo: secessione dei ricchi. L'ho detto in occasione dell'incontro tenutosi a Roma fra i dirigenti Pd, lo ribadiro' in Direzione nazionale: un partito realmente riformista deve avere come punti fermi l'uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini della Repubblica e una visione socialmente ed economicamente unitaria del Paese. In questo io credo, su questo mi impegnero' senza risparmio".

