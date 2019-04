Beer Calabria 2019, De Alchemia conquista il primo posto

La Schizophrenic della giovane esperienza imprenditoriale De Alchemia di Saracena conquista il podio del Beer Calabria 2019. È la migliore in Calabria.

La bottiglia, risultato di una ricerca che usa sempre nuove varietà di luppolo in una Pale Ale che rinasce ogni volta e non annoia mai, è risultata prima tra le birre dal forte impatto luppolato, nell'ambito della manifestazione promossa a Reggio Calabria dalla Lievito Academy.

A decidere la classifica e a premiare la birra dell'emblematico esempio di ritorno alla terra messo in piedi dai fratelli Biagio e Guido Gagliardi, è stata una rosa di esperti degustatori guidati da Lorenzo Kuaska Dabove, conosciuto nel settore per essere il presidente di giuria a Birra dell'anno, il concorso che premia le migliori birre italiane, e per essere membro di giuria in svariati concorsi internazionali in tutto il mondo.

Dettagli Creato Giovedì, 04 Aprile 2019 19:47