Consiglio regionale, assistenza a favore di persone con disturbi autistici: terza Commissione approva pdl

La terza Commissione consiliare, 'Sanità, attività sociali, culturali e formative', presieduta dal consigliere Michele Mirabello, ha approvato due progetti di legge: il primo, proponenti i consiglieri Gianluca Gallo e Giuseppe Giudiceandrea, in materia di 'tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo, il secondo, di iniziativa dello stesso presidente Mirabello, dei consiglieri Battaglia, Giudiceandrea, Bevacqua, Romeo e del presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, recante 'interventi per l'assistenza a favore di persone con disturbi autistici e dello spettro autistico dall'età evolutiva a quella adulta'.

Inoltre, la Commissione ha audito i parlamentari Dalila Nesci e il dott. Gianluigi Scaffidi, presentatori di una proposta di legge di iniziativa popolare per il riassetto istituzionale del servizio sanitario regionale, e i sindaci di Roghudi, Pierpaolo Zavettieri, e di Melito Porto Salvo, Giuseppe Meduri, in ordine alla funzionalità dell'ospedale di Melito Porto Salvo ed al potenziamento dei servizi di quella struttura, punto di riferimento dell'intero bacino di popolazione del basso Ionio reggino.

"Domani – ha detto il presidente Michele Mirabello a conclusione della seduta - sarà la giornata Mondiale per la lotta all'Autismo, un appuntamento che tutti gli organismi internazionali celebrano già da tempo per innalzare l'attenzione della società verso quelle fasce di popolazione, purtroppo tanti bambini e giovanissimi, che denunciano gravi problemi di comunicazione e di socializzazione. L'incidenza di questo tipo di problematiche, ormai di chiara origine multidisciplinare – continua Mirabello – spinge ulteriormente la politica e le istituzioni a perfezionare gli strumenti di intervento e potenziare gli apporti finanziari e del capitale umano per sconfiggere questa patologia, assicurando a chi ne è colpito una migliore condizione di vita ed un più facile inserimento nei rapporti con gli altri. La Commissione, inoltre – ha sottolineato Michele Mirabello - ha dato parere favorevole al progetto di legge dei colleghi Gallo e Giudiceandrea che indica nuove norme e iniziative per valorizzare l'apporto delle persone anziane nella vita sociale. Una proposta di legge che tiene conto dell'allungamento della qualità della vita delle persone che ancora possono e devono dare il loro contributo di sapere e di esperienza alla società".

Ai lavori della Commissione hanno contribuito i consiglieri Guccione, Pedà, Giudiceandrea e Romeo.