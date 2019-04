Confindustria: Calabria, intesa con Assolombarda per il credito

"Credito e finanza per la crescita delle imprese": e' il tema dell'incontro che si svolgera' mercoledi' 3 aprile 2019, alle ore 11,30, nella sede di Confindustria Catanzaro. Organizzata da Unindustria Calabria e Assolombarda, l'iniziativa sara' l'occasione per la firma di un accordo per la semplificazione delle relazioni tra imprese e sistema del credito fra le due associazioni sottoscriveranno l'accordo il Presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, ed il Presidente di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca. "Al centro dell'intesa - spiega un comunicato stampa degli industriali calabresi - c'e' l'utilizzo di Bancopass, un software ideato da Assolombarda per rendere piu' trasparente e veloce le relazioni tra imprese, banche e finanziatori. Le aziende potranno monitorare meglio la propria situazione economico finanziaria, il contesto competitivo in cui operano, determinarsi con scelte aziendali strategiche utili per sviluppare l'attivita' in modo organico, equilibrato e sostenibile".

"Il credito e la possibilita' di accedere a finanziamenti per l'attivita' d'impresa - dichiara il Presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca - sono sempre piu' elementi strategici per l'esistenza stessa delle aziende. Abbiamo a cuore lo sviluppo del territorio e crediamo molto in forme di collaborazione come questa che stiamo sancendo con Assolombarda. L'augurio e' che al piu' presto si registri qualche segnale di ripresa, in grado di generare nuova fiducia e stimolare la ripresa". Introdurra' i lavori il Presidente Piccola Industria Unindustria Calabria Aldo Ferrara. Presentera' lo strumento utile a semplificare i rapporti tra impresa e sistema del credito "Bancopass", il responsabile Accesso al Credito e Finanza Assolombarda, Alessandro Bielli. "Il presidente Aldo Bonomi di Assolombarda Confindustria Milano, Monza, Brianza e Lodi - si legge nel comunicato di Unindustria Calabria - ritorna in Calabria a distanza di 10 mesi. In occasione della sua prima visita, accompagnato dal direttore generale Alessandro Scarabelli, aveva avuto modo di visitare l'Universita' della Calabria, di conoscere innovativi progetti di ricerca e di confrontarsi con gli imprenditori del Consiglio Generale di Unindustria Calabria. Con questa nuova tappa nella nostra regione - si legge ancora - suggellera' una rilevante partnership con gli industriali calabresi". (AGI)