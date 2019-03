“Vivicittà 2019”: tutto pronto per l’evento sportivo in contemporanea in 60 città

Vivicittà, la manifestazione podistica internazionale ideata dalla Uisp nazionale, è partita nel 1983 e non si è mai più fermata. La "corsa più grande del mondo" continua ad essere la grande protagonista dello sport per tutti, abbracciando in un'unica, originale formula, atleti professionisti e sportivi della domenica con una gara competitiva di 10 km e la passeggiata ludico motoria in tante città italiane ed estere, che condividono lo stesso orario di partenza ed un'unica classifica nazionale in base ai tempi compensati.

Saracena per l'edizione 2019 in programma domenica 31 marzo sarà una delle 60 città italiane che ospiteranno la manifestazione che in loco è organizzata, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, dalla Asd Podismo e Sport Saracena presieduta da Giuseppe Celia.

Il percorso agonistico di 10km partirà da Piazza XX Settembre, mentre la passeggiata ludico-motoria sulla distanza di 3 km circa si svolgerà prevalentemente tra le viuzze del suggestivo borgo antico e attraverso i suoi principali rioni di Saracena unendo cosi alla pratica sportiva anche la promozione della città che ospita la manifestazione.

Tutti i partecipanti saranno premiati con una medaglia ricordo ed una t-shirt dedicata, mentre i protagonisti che arriveranno dalla sede più lontana per partecipare all'evento sportivo riceveranno in omaggio una bottiglia di Moscato dell'azienda Laurito.

Presso il ristorante Garga sarà possibile usufruire di un menù convenzionato (che prevede antipasto, primo, secondo, contorno) al costo di € 15,00 (bevande escluse).