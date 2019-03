Flai-Cgil Area Vasta, a Santa Severina costituito il primo Comitato degli Iscritti territoriale

Strumento di democrazia interna, il Comitato degli iscritti territoriale rappresenta, per noi della Flai-Cgil Area Vasta CZ-KR-VV una sede di elaborazione, discussione e verifica delle proposte e delle scelte avanzate dalla nostra categoria sindacale. Per questi motivi, come segreteria della Flai-Cgil Area Vasta, abbiamo appoggiato e sostenuto convintamente la costruzione del comitato degli iscritti territoriale del crotonese, composto da lavoratori impiegati nel comparto della pesca, dell'agricoltura, dei Consorzi di Bonifica e dell'Arsac, del settore dell'agro-industria fino alla forestazione, che proprio ieri mattina è stato istituito a Santa Severina (Kr). Sarà per noi, come sindacato di categoria, una utile struttura di base che potrà operare in rappresentanza delle realtà del lavoro e dei soggetti che lo costituiscono. In più, rappresenterà un ulteriore passo in avanti sulla via del radicamento nei territori e nei luoghi di lavoro, per costruire così unità tra i lavoratori, rafforzandone i valori di solidarietà, e soprattutto maggiori tutele e maggiori diritti, sia individuali che collettivi. È già da ieri, nel corso della prima discussione e confronto con i lavoratori, tanti sono stati i temi affrontati, come i rinnovi dei contratti, le nuove assunzioni e la questione della forestazione in Calabria, fino alle tematiche che investono il settore agricolo e produttivo del territorio di riferimento.

