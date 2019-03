Regione, graduatorie definitive attività culturali azione 1.3. Assegnati oltre 15 milioni di euro

Con la pubblicazione della graduatoria definitiva dell'azione 1.3 dell'Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria, si chiude l'assegnazione delle risorse messe a bando nel 2018 per progetti di attività ed eventi culturali.

Per l'azione 1.3 sono stati ammessi a finanziamento 119 progetti per un totale di 2.225.341,11 Euro, che consentiranno la realizzazione di attività cosiddette innovative e che potranno compiersi entro il 31 agosto 2019, secondo quanto stabilito dalla proroga dei termini disposta dal Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Attività Culturali.

"L'ultima graduatoria della azione 1.3 completa la programmazione messa a bando nel 2018 – ha dichiarato l'Assessore all'Istruzione, Attività Culturali, Università e Alta Formazione, Maria Francesca Corigliano – con un impegno complessivo di oltre 15 milioni di Euro che comprende la seconda annualità degli storicizzati. Il solo bando 2018, da una dotazione di 2.700.000 euro è passato a più di 7.400.000 euro, consentendo ad una larga platea di beneficiari, pubblici e privati, di poter realizzare progetti di valorizzazione all'interno di beni culturali di tutta la Calabria, accrescendo la conoscenza e la fruibilità di un vasto patrimonio culturale materiale e immateriale. Le sei tipologie previste dal bando – ha proseguito l'Assessore -, tra eventi di spettacolo musicali, teatrali, multidisciplinari, mostre d'arte nei principali musei regionali, sostegno a bande ed orchestre del territorio, approfondimento e studio sulle figure cardine della storia calabrese con tanto di pubblicazioni e audiovisivi hanno offerto moltissime occasioni di lavoro per i professionisti della cultura e di promozione sociale e territoriale in ogni angolo della regione. Di questa scelta innovativa nell'impianto dei bandi Cultura con i fondi del Piano di Azione e Coesione va dato atto al Presidente Mario Oliverio, che già da due anni, dopo un proficuo confronto con gli operatori del settore, ha aperto una nuova stagione nella programmazione delle risorse destinate alle attività culturali. In prosecuzione con l'impegno del Presidente, nell'anno in cui ho assunto la guida dell'Assessorato – ha rimarcato Maria Francesca Corigliano – ho lavorato per aumentare le possibilità offerte al territorio, incrementando le risorse, prorogando il termine di realizzazione delle attività al 31 agosto 2019 per coloro i quali hanno proposto progetti sul bando annuale 2018. La mia soddisfazione – conclude l'Assessore - e di quanti lavorano con me su questo versante, in Assessorato e nel Dipartimento competente, è di poter fornire ai tanti Comuni, ai soggetti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e istituti culturali, gli strumenti finanziari e operativi a vantaggio della crescita delle comunità e dei territori della Calabria, contribuendo a superare situazioni di difficoltà oggettive. La Regione è consapevole di essere oggi l'attore principale sul territorio, anche oltre le proprie possibilità, a cui i calabresi guardano per la valorizzazione della propria straordinaria cultura multiforme e ricchissima, ancora sorprendente e portatrice sana di valori positivi su cui non smettiamo di concentrare i nostri sforzi".